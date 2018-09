Bloedbad op campus in Nigeria

Volgens een woordvoerder van de provincie zijn er ook klaslokalen in brand gestoken. Hoeveel studenten in totaal zijn omgekomen, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de school heeft lokale media laten weten dat er nog meer doden zijn gevonden in de slaapzalen, klaslokalen en bosjes rondom de school. Aan de onderwijsinstelling in provinciehoofdstad Damaturu studeerden voornamelijk jonge mannen. Duizend studenten zouden van de campus zijn gevlucht.

Boko Haram betekent 'westers onderwijs is zondig'. De groepering wil van Nigeria een islamitische staat maken en heeft naast overheidsgebouwen en kerken ook al meerdere scholen aangevallen. In juni kwamen zeker 21 scholieren en studenten om op twee scholen in dezelfde regio als het landbouwcollege. In juli overleden 42 mensen, voornamelijk studenten, bij een aanval op een campus.

President Goodluck Jonathan had in mei de noodtoestand uitgeroepen in drie noordoostelijke provincies, omdat Boko Haram het voortbestaan van Nigeria zou bedreigen. In totaal hebben de rebellen al zo'n 2000 mensen vermoord.

Volgens het Nigeriaanse leger is Boko Haram-leider Abubakar Shekau vorige maand omgekomen in een vuurgevecht met de strijdkrachten. Recente berichten spreken dat echter tegen: zo zou Shekau op een vorige week gepubliceerde video nog springlevend te zien zijn.