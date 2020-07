Feestende jongeren keren zich tegen agenten na opbreken illegaal feest

In een woning aan de Steijnlaan in Den Haag werd een feestje gehouden met ruim dertig aanwezigen. De politie kwam ter plekke na een melding van geluidsoverlast. De ruimte was te klein om anderhalve meter afstand te kunnen houden, waarop de agenten besloten het feest stil te leggen. Een aantal personen verliet op aanwijzingen van de agenten direct het pand.

Aanhouding

Een 17-jarige jongen werd boos en beledigde de agenten, waarop hij werd aangehouden. Na zijn aanhouding keerden de overgebleven 25 mensen zich tegen de politie. De mensen gooiden onder meer met stenen vanuit de woning. De agenten raakten daarbij niet gewond.