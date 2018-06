Borst: geen hulp bij zelfdoding familielid

Ze ging daar onder meer in op de zaak van Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp te sterven. De huisarts had eerder niet zomaar willen meewerken.

Borst vindt dat met het helpen sterven van een familielid een grens wordt overschreven die niet overschreden zou moeten worden. Zelf heeft ze dat ook niet gedaan toen haar eigen doodzieke man haar dat vroeg. „Maar dan moeten artsen wel bereid zijn te helpen. Artsen moeten de ruimte nemen die de wet biedt.”

Overigens vindt Borst niet dat Heringa een misdaad heeft gepleegd, omdat hij uit liefde voor zijn moeder heeft gehandeld. Ze zou er begrip voor hebben als hij voorwaardelijk wordt gestraft.

De oud-minister herhaalde teleurgesteld te zijn dat artsenorganisatie KNMG vindt dat artsen geen euthanasie moeten uitvoeren bij wilsonbekwame dementen die in het verleden een schriftelijke wilsverklaring hebben opgesteld. De opvatting dat zo iemand niet meer dezelfde is als degene die die wilsverklaring heeft ondertekend, deelt ze niet. Borst wees er op dat notarissen een testament niet verscheuren als iemand dement is geworden.

Borst is maandag bij een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer met deskundigen over tien jaar euthanasiewetgeving. De D66-minister was destijds betrokken bij de totstandkoming daarvan.