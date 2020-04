Transgender op klaarlichte dag mishandeld in metro Amsterdam

Op station Duivendrecht werd de persoon mishandeld door drie mannen in de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Een ooggetuige die in het achterste deel van metrolijn 50 zat, zag een persoon op station Duivendrecht met hoge snelheid de metro instappen. „Daarna kwamen drie jonge mannen in jongenskleding binnen. Ze gingen achter de transgender persoon aan en gaven die een keiharde trap, waarna de persoon probeerde richting de bestuurder te lopen. De drie jonge mannen schreeuwden naar haar. Zij was aan het huilen en sprak in het Engels dat het drietal haar zou willen doden. Het was een vreselijke mishandeling.”

Gezichten bedekt

In de metro is door de getuige de politie gebeld. Op station Henk Sneevlietweg stopte de metro en daar was politie aanwezig. „De drie jonge mannen verspreidden zich onder de passagiers en probeerden hun gezichten te bedekken. Maar met de hulp van een omstander heeft de politie ze weten te arresteren.”

De transgender persoon was totaal kapot, aldus de getuige. „Ik vond het zo zielig en het was zo heftig. De transgender is vluchteling en hoopte in Nederland een veilige haven te vinden. Dat doet me veel pijn. Toen ik na afloop bij mijn vrouw thuiskwam, barstte ik in huilen uit. Ik ben er nog steeds emotioneel over.”

Beelden

Alle beeldmateriaal van station Duivendrecht is opgevraagd en zal worden uitgekeken. De transgender is tot nu toe niet bereid om aangifte te doen. De getuige, die in het dagelijks leven zelf metrobestuurder is, heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Het GVB bevestigt dat er een vechtpartij heeft plaatsgevonden in lijn 50. De woordvoering van geweldsincidenten ligt echter bij de politie. Een woordvoerder liet weten dat het slachtoffer „helemaal niks wil” en dat er nog getracht wordt om het slachtoffer in contact te brengen met Roze in Blauw, het politienetwerk dat zich bezighoudt met anti-homogeweld. Wellicht dat dat nog tot een aangifte leidt.