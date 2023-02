Opnieuw aanhoudingen voor dodelijke schietpartij Hoensbroek

Een man uit Aken overleed in 2021 ter plekke bij een schietpartij op de Schuureikenweg in Hoensbroek. De omgeving werd uitgekamd met speurhonden. Ⓒ ANP / Bas Quaedvlieg

HOENSBROEK - De politie heeft opnieuw drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 29-jarige man uit het Duitse Aken op 2 mei 2021 in Hoensbroek, in de Limburgse gemeente Heerlen. Woensdag werd een 21-jarige man uit Heerlen aangehouden in die plaats. Een dag later pakte de politie een 24-jarige man uit Nuth op en een 30-jarige man in Heerlen.