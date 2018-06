AFM-voorzitter Ronald Gerritse overleden

Gerritse was vanaf mei 2011 voorzitter van de AFM. Daarvoor was hij thesauriër generaal, de schatkistbewaarder. Tijdens zijn afwezigheid werden zijn taken bij de AFM werden waargenomen door AFM-bestuurslid Theodor Kockelkoren.

Ronald Gerritse is 61 jaar geworden. De AFM heeft het overlijden van Gerritse via een eigen verklaring bevestigd. ,,Ronald Gerritse was naast een stevige bestuurder met een groot analytisch vermogen en brede kennis van de financiële sector bovenal een zeer aimabel mens, die als collega en als toezichthouder partijen bij elkaar wist te brengen'', laat de AFM in de verklaring weten.

Minister Dijsselbloem (Financiën) noemde Gerritse die eerder secretaris-generaal en thesauriër-generaal op het ministerie van Financiën in een verklaring 'een zeer kundige, veelzijdige, humoristische en karakteristieke persoonlijkheid. Een krachtig leider, die tegelijkertijd de rol van SG en TG vervulde in tijden van crisis en die daarbij gedreven en vakkundig te werk ging'.