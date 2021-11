De Jonge: verbod op vluchten uit zuidelijk Afrika

De landen die het betreft zijn Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Volgens De Jonge is de nieuwe mutatie „reden voor zorg”, maar is er ook nog veel onduidelijk. „Dit is een maatregel uit voorzorg, om daarmee de introductie van een nieuwe variant die mogelijkerwijs besmettelijker is te willen afvangen”, aldus de Jonge. Het inreisverbod treft reizigers uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Eswatini, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vrijdagmorgen komen er twee KLM-vluchten aan op Schiphol vanuit Zuid-Afrika.

De Jonge benadrukt dat Europese lidstaten samen optrekken. Dat geeft de maximale garantie dat je op z’n minst de binnenkomst ervan vertraagt.”

Nederlanders die in Zuid-Afrika zitten hebben het recht terug te komen „maar voor hen geldt dus de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht.”