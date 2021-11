LIVE | Zorg vreest ’vast te lopen’ met strengere quarantaineregels

Premium Verhalen achter het nieuws

‘Ik zeg tegen vriendjes dat ze moeten stoppen met roken; al twee relaties zijn stukgelopen’

Het is gek om te bedenken dat het nog helemaal niet zo lang geleden is dat er overal een peuk mocht worden opgestoken: in restaurants, in de trein; zelfs in de wachtkamer van de huisarts en het klaslokaal. Tegenwoordig wordt de roker naar buiten verbannen. En zelfs dat ligt onder vuur.