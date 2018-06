Verzetsgedichten Artis waren al bekend

Tijdens restauratiewerkzaamheden in de dierentuin werd de envelop met gedichten gevonden. De gedichten gaan onder meer over de Jodenvervolging en het bombardement op Rotterdam. De envelop zat verstopt in het dak van de zogeheten Salmhuisjes, een groep monumentale gebouwen op het terrein van Artis.

Het gedicht met de titel Lied van de opbouw bleek al te bestaan onder een andere titel: Stumpers. De auteur is A. van Atten. Het gedicht werd als voorbeeld van verzetspoëzie aangehaald in het monumentale werk over de Tweede Wereldoorlog van historicus Loe de Jong. Het andere gedicht, Uit het diepst van mijn hart, werd onder andere gepubliceerd in de Oranjekrant in 1942. Beide verzen staan ook in het Geuzenliedboek 1940-1945.

Het Verzetsmuseum vermoedt dat mensen de gedichten hebben overgetypt om ze door te geven aan anderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten tientallen mensen ondergedoken in de dierentuin. Overdag werkten ze en na sluiting of bij onraad verscholen ze zich, onder meer bij de beren en de wolven.