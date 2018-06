Vergoeding treinvertraging ook bij overmacht

Spoormaatschappijen mogen niet vrijgesteld worden van het betalen van die compensatie bij overmacht, aldus de rechters. Zij bogen zich over de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij BB. De BB heeft in haar algemene voorwaarden een bepaling die zegt dat het recht op compensatie niet geldt wanneer de vertraging niet de directe schuld is van de spoormaatschappij. De BB moet die bepaling dus schrappen.

Volgens Europese regels hebben treinreizigers met meer dan een uur vertraging recht op een gedeeltelijke terugbetaling van hun ticket.

Volgens een woordvoerder van de NS stelt de Nederlandse spoorvervoerder zich al jaren coulant als het gaat om terugbetaling van reiskosten vertragingen, ook al gaat het om overmacht. „De Europese regels schrijven terugbetaling na 60 minuten voor. Bij ons is dat 30 minuten”, aldus de woordvoerder. „Wat dat betreft verandert er weinig voor ons door deze uitspraak.”