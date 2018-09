Kabinet bevestigt hogere belastingdruk

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven, kort voor aanvang van de algemene beschouwingen over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Tot een inkomen van 20.000 euro ligt de marginale druk op circa 20 procent. Daarna stijgt hij tot 50 procent. Bij een jaarinkomen van meer dan 115.000 euro daalt de marginale druk tot circa 55 procent.

Tegenvaller

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg zegt over de marginale druk voor inkomens boven de 20.000 euro: ,,Als je maar minder dan de helft van elke extra euro boven de 23.000 overhoudt, dan maakt het kabinet werken en scholing wel erg onaantrekkelijk. Ik had dit niet van de VVD verwacht.''

Dijsselbloem spreekt in zijn brief tegen dat er sprake is van een tegenvaller bij de kabinetsplannen om de pensioenopbouw te verlagen. Het kabinet gaat er nog steeds van uit dat deze maatregel de schatkist in 2017 2,8 miljard oplevert. Wel vallen de belastingopbrengsten over pensioenen door andere oorzaken 1,5 miljard euro lager uit dan eerder geraamd. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg spreekt van een ,,gigantisch bedrag'' en zal om opheldering vragen.