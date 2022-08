Truckchauffeur vast voor mensensmokkel, gezin met kind in trailer

Binnenland

Man mishandeld door groep jongeren op kermis in Hoorn

Een 18-jarige jongen uit Purmerend is dinsdagavond door een groep jongeren mishandeld op de kermis aan het Dal in Hoorn. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Een 13-jarige jongen werd aangehouden. De recherche in Hoorn is in het onderzoek naar deze openlijke geweldpleging op zoek naar getuigen.