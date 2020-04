Britse premier Boris Johnson ontslagen uit ziekenhuis

Hij trekt zich terug op het officiële buitenverblijf van de premier, Chequers, om verder te herstellen. Hij gaat niet onmiddellijk weer werken. De premier heeft zijn taken overgedragen aan minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Johnson had eerder op de dag artsen en verpleegkundigen geprezen voor de „voorbeeldige” zorg die hij tijdens zijn coronavirusbehandeling kreeg, melden Britse media. „Ik heb mijn leven aan hen te danken. Ik kan ze niet genoeg bedanken”, aldus Johnson.

Vrienden van de premier onthulden in de MailOnline dat hij dicht bij de dood was toen hij in het ziekenhuis vocht tegen het coronavirus. Op een gegeven moment was de toestand zo ernstig dat ministers, ambtenaren en zijn vrienden voor hem baden.

De premier bracht zijn zevende nacht door in het St Thomas’ ziekenhuis in Londen nadat hij afgelopen zondag was opgenomen, tien dagen nadat hij positief was getest op het coronavirus.