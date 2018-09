OM eist straf voor hulp bij dood moeder

De verdachte hielp zijn 99-jarige moeder om een einde aan haar leven te maken door pillen voor haar in te zamelen. De moeder meende dat haar leven was voltooid. Ze had daarover al driemaal met haar huisarts gesproken, maar die wilde niet zomaar meewerken. Het OM meent dat zoon en moeder een tweede arts hadden moeten consulteren. De huisarts weigerde bovendien niet ronduit, maar zei dat ze de doodswens eerst vaker wilde horen, aldus het OM.

Niet zorgvuldig

De officier van justitie erkende wel dat Heringa uit zuivere motieven heeft gehandeld. Maar in de afgelopen jaren zijn vergelijkbare gevallen wel door artsen geholpen. „De hulp bij Moek Heringa is niet medisch zorgvuldig toegepast. De verdachte voelde zich in een dwangpositie gemanoeuvreerd, maar er was hier geen sprake van een acute noodtoestand.”

Geen straf

Raadsman Wim Anker betoogde dat zijn cliënt geen andere optie had. Hulp bij zelfdoding of euthanasie mag alleen door een arts uitgevoerd worden. Maar als de huisarts weigert, kan een oudere met een doodswens nergens naartoe. In 2008 waren dit soort verzoeken bij een tweede arts „volstrekt kansloos” geweest. En de 99-jarige vrouw kon zelf de benodigde pillen nooit bijeen garen. „Het is nu aan de wetgever of de rechter om in te grijpen”, zei de advocaat. Hij bepleitte schuldigverklaring zonder strafoplegging.

De rechtbank neemt 4 weken de tijd voor het vonnis, dat op 22 oktober wordt uitgesproken.

