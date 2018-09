Oad laat geen reizigers meer vertrekken

Aanleiding is de groeiende onrust die is ontstaan op verschillende bestemmingen, waar hoteliers Oad-gasten weigerden of eisten dat ze hun hotelrekening rechtstreeks en direct en uit eigen zak moesten voldoen. Dit ondanks het feit dat hotelbetalingen onder de dekking van de Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR vallen en hoteliers daardoor niet hoeven te vrezen dat rekeningen niet betaald worden.

,,Oad is door de ontstane situatie niet langer in staat om de reizigers de service en zekerheid te bieden die ze van Oad gewend zijn. Wij begrijpen dat het zuur is, maar zijn toch genoodzaakt dit besluit te nemen om een einde te maken aan deze problemen'', aldus de woordvoerder van de curatoren in een verklaring.

Conflictsituatie

Hij benadrukt dat het klanten die wel over tickets en vouchers beschikken vrijstaat om toch te vertrekken. Deze mensen moeten er dan wel rekening meehouden dat zij op hun vakantiebestemming mogelijk in een conflictsituatie met lokale leveranciers terecht kunnen komen die vooruitbetaling eisen. Dat geld kunnen ze dan later wel terugvorderen van de SGR.

Oad-klanten die het dringende advies om niet af te reizen wel opvolgen, moeten hun reis annuleren bij hun reisbureau of bij Oad. In dat geval wordt de betaalde reissom door de SGR teruggestort. Hiervoor dienen zij binnen twee maanden een schadeclaim in te dienen bij de SGR.

Reizen waarvoor Oad nog geen reisdocumenten aan de klanten heeft verstrekt, zijn inmiddels door Oad geannuleerd. Ook hierdoor getroffen reizigers krijgen de reissom terug via de SGR.