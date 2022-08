Verdachte van inrijden op terras Brussel opgepakt in Antwerpen

De bestelwagen reed vrijdag rond 13.00 uur in op een terras in de Sint-Michielsstraat, een belangrijke winkelstraat in de Belgische hoofdstad. Zes personen liepen daarbij lichte verwondingen op. De bestuurder sloeg op de vlucht. Voor de arrestatie werd het witte voertuig teruggevonden in Sint-Joost-ten-Node in Brussel.

Het onderzoek naar de omstandigheden en het motief is nog in volle gang. De verdachte wordt verhoord, zo maakte het Openbaar Ministerie bekend. Het is niet duidelijk of sprake was van opzet. „Feiten doen denken aan aanslagen zoals in het buitenland”, zei een woordvoerder. Maar zij voegde eraan toe dat er sprake kan zijn van een ander motief of dat het om een verkeersongeval kan gaan.

Volgens Het Laatste Nieuws is de verdachte bekend bij justitie, maar niet voor radicalisering. Het zou dus niet om een terreurdaad gaan, aldus de krant.