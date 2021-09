Vrouw wordt uit vliegtuig gezet vanwege blote buik: ’Ik werd gediscrimineerd omdat ik dik ben’

Ray Lin Howard kreeg het tijdens de vlucht aan de stok met het cabinepersoneel. Zij vonden de outfit van de 33-jarige vrouw ’niet gepast’. Howard droeg een crop top (een korte topje dat een deel van de buik bloot laat), gecombineerd met een kort broekje.

De vrouw deelde op haar account ’Fat Trophy Wife’ de beelden van het incident. Daarop is te zien hoe Howard uit het vliegtuig wordt geëscorteerd door politieagenten en vervolgens wordt ondervraagd over het incident.

Volgens de vrouw begon het conflict toen ze door het personeel werd aangesproken om zich te bedekken. Dat deed ze: Howard trok een roze T-shirt met luipaardprint aan. Maar dat was niet genoeg.

Tekst loopt verder onder de video.

’Dikke, getatoeëerde vrouw’

Het personeel kwam wederom naar de vrouw om te vertellen dat ze ook deze outfit ongepast vonden, omdat haar buik zichtbaar was. Er ontstond een woordenwisseling tussen het personeel en Howard, waarna de politie werd ingelicht.

„Ik heb het gevoel dat ik werd gediscrimineerd omdat ik een dikke, getatoeëerde vrouw ben met een multiculturele achtergrond”, zegt Howard tegen Jam Press.

In een vervolgvideo laat Howard de outfit zien die ze tijdens de vlucht droeg. Ook deelt ze een Instagram-reactie van een gebruiker die beweert dat ze op dezelfde vlucht zat. De gebruiker laat weten dat ze alleen de verheven stem van de stewardess hoorde.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

New York Post heeft de vluchtmaatschappij benaderd voor commentaar. „We hebben contact met de passagier. We doen er alles aan om erachter te komen wat er is gebeurd, zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen. Het is ons doel om een goede service te bieden aan al onze gasten. Als we dat doel niet halen, doen we er alles aan om het goed te maken’’, aldus Alaska Airlines.

De agenten hebben Howard na de ondervraging weer laten gaan.