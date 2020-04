Grote natuurbrand op heide Moergestel, rook in Tilburg te zien

„Het is kurkdroog in de natuur en er staat veel wind. Daardoor kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. We zetten daarom veel slagkracht in”, meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio. Ze kon nog geen informatie geven over de omvang van de brand.

Ⓒ Foto FPMB / Erik Haverhals

Er komt veel rook vrij door de brand. De rookpluimen trekken over Tilburg-Zuid en Goirle. Omwonenden hebben via een NL Alert het advies gekregen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.