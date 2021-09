ME grijpt in bij QR-loos vegarestaurant Waku Waku in Utrecht: tientallen arrestaties

Een deel van de groep actievoerders vertrok wél na de eerste waarschuwing om te vertrekken. Er waren veel agenten aanwezig voor het veganistische restaurant, sinds de gemeente er een demonstratieverbod heeft ingesteld. De demonstranten stonden voor het gesloten restaurant, dat had geweigerd gasten te controleren op de veelbesproken QR-code die voor gasten vanaf 13 jaar sinds afgelopen weekend verplicht is. Er wordt al dagenlang gedemonstreerd aan de Vredenburg, niet ver van het Centraal Station, door tegenstanders van de pas.

Ⓒ koen laureij

Ⓒ koen laureij

Een groepje mensen hield zich in de middag wel aan de regels en verzamelde op het Jaarbeursplein. Die plek had burgemeester Sharon Dijksma aangewezen als locatie voor het protest, omdat de bijeenkomst aan het Vredenburg waaraan Waku Waku ligt gevaar opleverde voor de verkeersveiligheid en de openbare orde. De straat is een drukke verkeersader. Bovendien stelt de gemeente dat het door het protest bij nabijgelegen horecazaken te druk wordt voor de deur. Ook is er de vrees voor een ’toenemend risico op wanordelijkheden’.

Verschillende buslijnen moesten woensdagavond op last van de politie omrijden. Arrestanten werden in stadsbussen weggevoerd. Actievoerders riepen in de stromende regen onder meer ’schaam je kapot’. Sommigen doen spontaan een dansje voor de agenten, is te zien op beelden.

De gemeente heeft de horecazaak gesloten, omdat de uitbater weigert de CoronaCheck-app te controleren bij gasten. De eigenaren vochten deze beslissing aan bij de rechtbank. Die zaak dient donderdag. Een speciale crowdfundingsactie heeft al meer dan 225.000 euro opgeleverd.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft laten weten aangifte te gaan doen vanwege bedreigingen, die ze aan haar adres kreeg nadat ze besloot het restaurant te sluiten.