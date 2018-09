Rutte kijkt naar wet rem op overheidsuitgaven

CDA-leider Sybrand Buma vindt dat de overheid op de nullijn moet als het tekort boven de 3 procent uitkomt. Rutte zei dat het kabinet dit „tot op zekere hoogte” al hanteert, maar een automatisme leidt tot „zeer pijnlijke keuzes”.

VVD-fractievoozitter Halbe Zijlstra wees er op dat in het CDA-voorstel de grote uitgavenposten op de rijksbegroting - sociale zekerheid en zorg - buiten beschouwing blijven. Rutte wil ook daar naar kijken en stelde voor er op een later moment verder over te debatteren.