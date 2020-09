Toerist krijgt boete van 1000 euro voor meenemen van zand van Sardinië

De onbekende man werd afgelopen week op het vliegveld op het eiland staande gehouden. Hij bleek het zand in een fles te hebben gestopt. „De fles is in beslag genomen en staat nu in een kamer waar we deze geconfisqueerde items bewaren. Aan het eind van het jaar hebben we meestal veel flessen verzameld”, zo laat een ranger van het eiland aan CNN weten.

In 2017 werd er een wet ingevoerd die het iedereen verbiedt om zand mee te nemen van een van de stranden van Sardinië. Volgens een woordvoerder is deze wet er omdat steeds meer mensen het zand meenemen en het problematisch begon te worden. Vooral de stranden waar het zand roze is of erg wit zijn erg in trek. Boetes kunnen oplopen tot 3000 euro. De hoogte van de boete hangt af, aldus de woordvoerder, hoeveel zand er meegenomen wordt en waar het vandaan komt.

Het is niet de eerste keer dat een toerist een boete krijg voor het vervoeren van zand. Vorig jaar probeerde een Frans stel maar liefst 40 kilo zand mee te nemen van Sardinië.