Eisen tot 18 jaar cel voor liquidatie Marum

Motorcrosser en handelaar Elzinga (40) werd op 10 juli 2012 in alle vroegte geliquideerd, vlak voor de ingang van het zwembad in Marum. De aan softdrugs verslaafde schutter Pascal E. uit Zwolle legde bij de politie een volledige bekentenis af. Hij handelde naar eigen zeggen uit pure geldnood en had van de vermoedelijke opdrachtgever Willem P. (45) uit Kampen 15.000 euro contant gekregen voor de moord. P. zou hem de opdracht hebben gegeven voor de liquidatie omdat Jan Elzinga zijn eigen vriendin stelselmatig zou mishandelen. P. ontkent iedere betrokkenheid.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt niet zeker te weten wat het echte motief was voor de moord, maar sluit niet uit dat het om een conflict gaat in de wereld van de wietteelt. Slachtoffer Elzinga zat op kleine schaal in die business, Willem P. verdiende er eveneens zijn geld mee.

Het OM eist een hogere celstraf tegen de opdrachtgever, omdat deze het brein achter de moordaanslag was en de verslaafde schutter E. slechts heeft gebruikt als zijn werktuig.

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de schutter drie keer, op verschillende dagen probeerde Elzinga van het leven te beroven. Hij verschool zich steeds in de bosjes naast het zwembad in de hoop toe te kunnen slaan. De eerste keer was het te druk op straat, de tweede keer kwam Elzinga niet opdagen omdat hij ziek was. Pas bij de derde keer kreeg de schutter het voor elkaar om het slachtoffer van zijn fiets te schieten. Elzinga werd uiteindelijk door één kogel geraakt. Het dodelijke projectiel doorboorde zowel het hart als de longen.

De rechtbank heeft meer tijd nodig dan de gewoonlijke 2 weken om tot een beslissing te komen en doet uitspraak op 24 oktober.