Oppositie op de bres voor jonge Angolees

De jongeman, Wime uit Limburg, is net te oud voor het 'kinderpardon', maar is hier volgens Voordewind langer geworteld dan anderen die er wel voor in aanmerking komen. „Voor jongens zoals hij hebben we als ChristenUnie samen met de PvdA keihard geknokt voor het kinderpardon. De staatssecretaris heeft beloofd een humaner asielbeleid te voeren en de kinderpardonregeling ruimhartig uit te voeren. Er is niets humaans of ruimhartigs aan om deze jongen volgende week uit te zetten”, aldus Voordewind donderdag.

Teeven zal het dossier van Wime bijtijds bekijken, aldus zijn woordvoerster donderdagmiddag.

Defence for Children begeleidt de jonge Angolees. „Wime heeft dubbel pech”, zo legt een woordvoerster uit. „Hij kwam 1 oktober 2001 Nederland, een half jaar te laat om voor het generaal pardon in aanmerking te komen. En nu is hij net een jaar te oud voor het kinderpardon.”

De vlucht voor Wime staat geboekt voor 4 oktober. „We zoeken liever niet de publiciteit, maar in dit geval is het de laatste kans om een oplossing voor Wime te vinden.”