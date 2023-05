Premium Het beste van De Telegraaf

Nadya en Hajo moeten knalgeel huis oververven na klacht van buurman: ’Waarom is hij niet naar ons gekomen?’

Het stel kreeg tot 1 juni om de gevel te schilderen, anders kregen ze een boete. Ⓒ Mediahuis/Cyclomedia

HILVERSUM - Dat was flink balen voor Nadya Dorohova en Hajo Harts. Hun huis aan de Hilversumse Tulpstraat was nog geen twee maanden geel, toen er al een brief van de gemeente op de deurmat viel. Een buurman had een klacht over de kleur ingediend en gelijk gekregen; de Hilversummers moeten de boel weer overschilderen.