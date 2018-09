Nieuw-Zeeland mediatechnisch wèl winnaar

Over de hele wereld wordt er momenteel lovend gesproken over een bepaald computerprogramma dat is gebruikt om de America´s Cup duidelijker in beeld te brengen en ook voor leken inzichtelijk te maken: ´Virtual Eye´.

Virtual Eye

Hierbij worden rechtstreekse beelden omgezet in een soort computeranimatie, waardoor de voortgang van de boten makkelijker te volgen is. Waar miljoenen televisiekijkers echter minstens zo van onder de indruk waren, is dat computerexperts in de organisatie van de America´s Cup erin zijn geslaagd als onderdeel van dit ,Virtual Eye-programma´ over rechtstreekse televisiebeelden grafische beelden te leggen.

Televisie

Daardoor zaten mensen over de hele wereld op televisie naar een race te kijken terwijl hen direct duidelijk werd hoeveel meter voorsprong de snelste deelnemer op nummer twee had, waar de grenzen van het raceparcours lagen, wat de gevolgde route was de van de verschillende boten en wat de snelheid van die boten was.

Ian Taylor

De bedenker van Virtual Eye is Ian Taylor, een IT-zakenman uit Nieuw-Zeeland. Hij werkte in de America´s Cup met zogenoemde NVIDIA-technologie. Over de hele wereld wordt momenteel vol lof over Ian Taylor´s Virtual Eye-programma gesproken, dat alleen nog in de zeilsport is gebruikt. De introductie ervan bij andere sporten lijkt slechts een kwestie van tijd.

Hoofdprijs

De Kiwi´s mogen dan de strijd om de 34ste America´s Cup hebben verloren, ze hebben de hoofdprijs binnengehaald als er een wedstrijd zou zijn geweest voor het populariseren van de zeilsport in de wereld.

Geef uw mening

Bent u onder de indruk van de manier waarop de America´s Cup in beeld is gebracht de afgelopen weken? Of juist helemaal niet? Geef uw mening en laat anderen weten wat u vindt!