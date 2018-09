Releasedatum bekend voor nieuwe South Park

South Park: The Stick of Truth moet een parodie worden op allerlei clichés van role-playing games. Obsidian, de studio achter serieuzere games Neverwinter Nights en Fallout: New Vegas, ontwikkelde de game in eerste instantie voor THQ. Toen de gamesuitgever eerder dit jaar echter failliet ging, nam Ubisoft de titel onder zijn hoede.

