Oplichter (17) in de kraag gevat door slimme actie 84-jarige

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een telefoontje met het nummer van de bank dat je rekening is gehackt, een WhatsAppje van je ’dochter’ met de vraag of je even gauw wat geld kunt storten of een perfect geschreven e-mail waarin gevraagd wordt informatie door te geven via de link. Oplichters gaan steeds geraffineerder te werk, vooral de groep 65-plussers is vaak de klos. Maar niet alle ouderen trappen er zomaar in.