Zo wordt een les anatomie wél interessant

Duque, die al meer dan 15 jaar voor de klas staat, trok een bodysuit aan en ging daarmee voor de klas staan. Haar echtgenoot, Michael Moratinos, deelde foto’s van de les op Twitter en zijn bericht ging viraal: meer dan 13.000 mensen deelden de tweet en meer dan 65.000 gaven aan de tweet leuk te vinden.

De leerlingen vonden het volgens Moratinos briljant. En ook online was men enthousiast: „Briljant voorbeeld van innovatie en creativiteit!” schrijft één. Een ander: „Geweldig. Spectaculair. Intelligent. Meesterlijk. Ik weet zeker dat leerlingen dit voorlopig niet zullen vergeten.”

Duque is docent wetenschap, kunst, Engels én Spaans. In gesprek met Bored Panda verklaart ze dat ze het pak online zag: „Ik wilde het wel een kans geven.”

Al eens in Nederland gezien

Overigens was een soortgelijk pak in 2015 al te zien bij docente Debby Heerkens. Ook zij probeerde haar leerlingen op deze manier de kennis over het menselijk lichaam bij te brengen: