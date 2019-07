Nederlander (30) vermist na vaartocht met vrienden in Italië

Volgens diverse Italiaanse media werd de Barnevelder op een opblaasbare rubberboot voortgetrokken door een motorboot. Op enig moment viel hij daaruit. Dat zouden vier mensen hebben verklaard.

Het meer heeft een diepte van 150 meter op de plaats waar de Nederlander te water kwam. Woensdag werd gezocht met een helikopter, duikers en sonarapparatuur. Na meer dan 24 uur is er steeds minder hoop, melden plaatselijke kranten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daar weinig over te kunnen melden. „Het is een vreselijke situatie voor de familie. We staan hen bij. Het consulaat-generaal in Milaan helpt onder meer met het contact tussen hen en autoriteiten”, vertelt een woordvoerder.

De Barnevelder was volgens plaatselijke media met zijn gezin - zijn vrouw en twee jonge kinderen - en vrienden in Italië. Zijn familieleden wachten in spanning af op de camping.

Geruchten in Italiaanse media over hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren, kan het ministerie niet bevestigen.

