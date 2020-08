Geen straf voor doodrijden woningovervaller

Het drama speelde zich drie jaar geleden af nadat Albert K. een Rolex te koop had aangeboden. Er meldde zich een ’koper’ aan de deur die meteen een vuurwapen trok en schoot. Albert K. en zijn vrouw vluchtten in paniek hun huis uit, maar realiseerden zich dat hun kinderen nog binnen lagen te slapen.

Buiten hielden ze een bestelauto van een pizzakoerier aan, draaiden de auto en zagen opeens de overvaller weer in de koplampen opdoemen. De man was hen gevolgd en vuurde meerdere schoten op het stel af. Albert K. reed hem omver, draaide de auto en reed een tweede keer over de man heen. Die overleefde dat niet.

Noodweer

In het geval van de eerste aanrijding was volgens de rechtbank sprake van noodweer. Albert K. had geen andere keus om zichzelf en zijn vrouw te verdedigen dan om de man aan te rijden.

Dat ligt anders bij de tweede aanrijding, zegt de rechtbank. Er was op dat moment geen sprake meer van een acute dreiging, de overvaller was al uitgeschakeld. Toch vindt de rechtbank dat Albert K. niet strafbaar is.

Tussen beide aanrijdingen zat slechts 15 seconden. Albert K. en zijn vrouw werden meermalen beschoten. Volgens de rechtbank moeten zijn emoties zo heftig en intens zijn geweest, dat hij niet meer redelijk kon nadenken en geen controle meer over zichzelf had. Vanuit die gemoedstoestand reed hij over de overvaller heen. Hij is schuldig aan doodslag, maar wordt niet gestraft. Ook hoeft Albert K. de nabestaanden van de overvaller die Albert K. twee weken geleden een moordenaar noemden, geen schadevergoeding te betalen.

„Buitengewoon geëmotioneerd”

Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops reageerde Albert K. „buitengewoon geëmotioneerd” op het vonnis. „Hij heeft er drie jaar op moeten wachten, maar nu het verlossende woord is gesproken kan hij het eindelijk afsluiten.” Zowel Albert K. als zijn vrouw lijden sinds de overval aan een post-traumatische stress stoornis. Bovendien is het gezin verhuisd vanwege de pijnlijke herinneringen die aan die plek kleven en zag Albert K. zich gedwongen om zijn bedrijf te beëindigen.

Knoops noemt de uitspraak ook van groot belang voor de rechtsontwikkeling op het gebied van noodweer(exces). „Het bevestigt dat het recht om jezelf en je dierbaren in je huis en zelfs daarbuiten te verdedigen tegen onmiddellijk levensgevaar, een fundamenteel recht is en dat als een burger zich hierop beroept dit mede moet worden beoordeeld vanuit de beleving van die burger. Het fenomeen van noodweer (exces) is door deze dramatische zaak nog scherper juridisch omlijnd in het voordeel van de burger die slachtoffer is van geweld.”