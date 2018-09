Celstraf voor dronken man die rechtbank ramde

De man was die dag juist op weg naar de rechtbank om zich te verantwoorden voor rijden onder invloed. Hij zou hebben gedronken omdat hij gespannen was voor de komende rechtszaak.

De avond ervoor dronk hij een paar biertjes, 's nachts wijn en 's ochtends nog een glas of 4 à 5 wodka. „Vijf minuten voor vertrek belde een vriend af die mij naar de zitting zou rijden. In de paniek ben ik zelf naar de zitting gereden om er toch bij te kunnen zijn. Ik was dom. In domheid ben ik gaan rijden. Ik had een taxi moeten bestellen.” Het rijbewijs van de man was eerder al ingenomen.

Met 4 keer te veel alcohol op dan toegestaan, reed de man van Noordwijk naar Den Haag. Bij het paleis van justitie ging het mis toen hij optrok bij een verkeerslicht. Hij verloor de macht over het stuur, schoot over het fietspad en het trottoir en ramde de pilaar. De schade aan het gebouw bedroeg bijna 18.000 euro en moet de man dan ook vergoeden.

Volgens de officier van justitie was het een wonder dat hij verder niemand heeft geraakt. Ze noemde het onbegrijpelijk dat de man zo dronken in de auto was gestapt. Medewerkers hielden aanvankelijk rekening met een aanslag. Maar van opzet was absoluut geen sprake, zei hij, en dat geloofde de aanklaagster.

De man kreeg in het verleden vaker straf voor rijden onder invloed. Op de dag van het ongeluk werd hij bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 20 dagen, waarvan 10 voorwaardelijk. In die zaak loopt nog een hoger beroep.

De klap tegen de pilaar heeft „letterlijk en figuurlijk” de knop doen omdraaien. „Dat nooit meer”, zei hij. Woensdag was hij overigens met het openbaar vervoer naar de rechtbank gekomen.