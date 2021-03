Moorden schokken Aziatische Amerikanen

Aziatische New Yorkers bidden in een boeddhistische tempel voor de slachtoffers in Atlanta. Ⓒ Foto AFP

ATLANTA - De politie in Atlanta kan nog niet met zekerheid zeggen of racisme een rol heeft gespeeld bij de moordaanslagen op drie massagesalons waarbij in totaal acht mensen omkwamen. De 21-jarige verdachte heeft bekend, maar zegt dat hij de daad pleegde vanwege zijn seksverslaving. Het nieuws zorgde voor een schokgolf in de Aziatische gemeenschap in de VS. Zes slachtoffers waren van Aziatische afkomst.