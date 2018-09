Eerste nieuwe VO 65 te water

,Het is een groots moment´, aldus Connell Daino, project manager bij Green Marine. ,,Dit is het resultaat van hard werken door veel mensen, maar het is tegelijkertijd slechts het begin. We hebben nog een lange weg te gaan.´´

Het is de eerste keer in de veertigjarige geschiedenis van de Volvo Ocean Race dat er nu identieke boten worden gebouwd die tegen elkaar gaan uitkomen. De organisatie gaat ervan uit dat de boten sterk zijn om zowel in de komende race als in die daarna mee te kunnen doen.

De snelle monohulls zijn gebouwd door een consortium van werven uit Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. De boot die maandag te water werd gelaten wordt die van het Team SCA, dat alleen uit vrouwen bestaat.

De volgende Volvo Ocean Race start volgend jaar oktober in Alicante. Het walteam van SCA heeft voorafgaand aan de tewaterlating de boot samen met een aantal crew-leden geprepareerd. Deze week rondt een groep experts alle technische tests af, inclusief de zogenaamde ’pull-down’-proef, waarin de boot op haar kant wordt gelegd.

Na afloop van de testfase -tegen het einde van deze week- is het Zweedse SCA vervolgens eigenaar van de boot. Het uitsluitend uit vrouwen bestaande Team SCA, met onze landgenote Carolijn Brouwer als een van de centrale personen, kan bijna niet wachten om met de splinternieuwe boot te mogen zeilen.

”Het is ongelofelijk om te zien hoe de boot uiteindelijk is geworden. Omdat we het eerste team zijn dat met de nieuwe VO65 gaat varen, zijn we erop gefocust om de harde trainingen die we de afgelopen tijd hebben gehad, op de nieuwe boot in praktijk te brengen. We hebben nog twaalf maanden de tijd om de boot helemaal onder de knie te krijgen, voor dat de Volvo Ocean Race van start gaat,” aldus Liz Wardley (AUS), kapitein van de Team SCA-crew. Tot nu toe trainde team SCA met de oude Puma VO 70 boot die in de vorige Volvo Ocean Race werd ingezet.

De rest van Team SCA komt dit weekend in Groot-Brittanië aan en zal volgende week proeftochten maken in het zuiden van Engeland. Begin oktober zal de boot terugkeren naar de thuishaven in Puerto Calero op Lanzarote.

Feiten over de VO65-boot:

De nieuwe raceboot, Volvo Ocean 65, is ontworpen door Farr Yacht Design in de VS en gebouwd door een consortium aan boothavens in Groot-Brittanië, Frankrijk, Italië en Zwitserland;-

Het duurt ongeveer 7 maanden om één VO65 van begin tot waterlating te vervaardigen;Ieder team mag 8 one-design race zeildoeken aan boord hebben;

De VO65 bevat 8 bulkheads, in tegenstelling tot de vier stuks in de oude VO70. Hiermee heeft de nieuwe raceboot een sterkere structuur.

Het consortium boothavens bevat 4 havens, gestationeerd in 4 verschillende landen:Persico (Italië): waar de romp, het zwaard en interne structuur worden gemaak, Multiplast (France): waar het dek en een aantal andere componenten wordt samengesteld, Decision (Switserland): voor de interne structuur en Green Marine (GB): waarr de uiteindelijke montage en veel componenten, zoals de kombuis, het media station, het roer en de stuurwielen vandaan komen.

Technische specificaties

Romplengte:20.37 m

Lengte waterlijn: 20.00 m

Lengte overall (incl. boegspriet): 22.14 m

Breedte: 5.60 m

Max Diepgang: 4.78 m

Gewicht (leeg): 11,639 kg

Masthoogte: 30.30 m

Max Zeiloppervlak (voor de wind): 716 m2