KWF boos om 1 aprilgrap

Het Rijnstate meldde: "De labrador Noa is voor dit doel twee jaar lang opgeleid bij een bedrijf in Israël. De hond kan aan de geur van ontlasting herkennen of darmkanker in een vroeg stadium aanwezig is. Ontlasting van mensen met darmkanker bevat bloedsporen en een veranderde darmflora. De hond reageert bij herkenning van de specifieke geur door te gaan liggen."

Even later bleek dat het bericht één grote grap was. Het KWF kan er echter niet om lachen. "Het is een goed idee om aandacht te vragen voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, maar laat kankerpatiënten zelf grappen maken over hun ziekte", zegt Marsja Meijer van het KWF tegenover De Gelderlander.