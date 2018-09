CBL geschrokken na berichten poepbacteriën

De bacterie komt op het vlees terecht doordat vaak de darmen van de geslachte dieren kapot worden geprikt, waardoor er mest op het vlees terechtkomt. Volgens een van de keurmeesters van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector in de uitzending zit er poep op ongeveer 60 procent van de karkassen.

„Als Zembla concrete bewijzen heeft dat regels niet worden nageleefd en toezicht faalt, wil het CBL onmiddellijke openheid. Supermarkten nemen hygiëne en voedselveiligheid zeer serieus”, stelt het CBL. De organisatie zegt dat voedselveiligheid „prioriteit nummer 1” is en „daarom te serieus is om een televisieprogramma te promoten”.

Het CBL stelt dat, als Zembla bewijs heeft dat er een gevaar is voor de volksgezondheid, de redactie wettelijk verplicht is dit te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) „zodat de autoriteit maatregelen kan treffen. Misstanden dienen keihard te worden aangepakt.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) liet dinsdag juist in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het toezicht op het werk in de slachterijen beter moet. Ze noemt het in de brief „onontkoombaar dat er drastisch iets moet veranderen”. Daarom worden bij misstanden onder meer eerder boetes opgelegd.

Een van de keurmeesters zegt in het programma over de poep op karkassen: „Het komt door een te hoge bandsnelheid, mensen die hun handen niet ontsmetten of hun messen niet schoonmaken.”

Officieel moeten slachterijen de mest ruim wegsnijden van de rest van het vlees, maar dat zou in de praktijk niet gebeuren. In plaats daarvan wordt het met water weggespoeld of afgeveegd. „Zodat het helemaal verspreid raakt over het vlees.”