Man aangehouden na mishandeling in Haarlem, mes en zwaard aangetroffen in woning

Bij de inval is de voordeur met een deurram geforceerd. Een agent stond klaar met een politiehond en een andere agente met een taser (stroomstootwapen).

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

In de woning hebben agenten een mes en een zwaard aangetroffen. De voorlichtster van de politie kon nog niet vertellen of deze bij de mishandeling zijn gebruikt. Ook kon ze nog niet vertellen wat het letsel van het slachtoffer was.