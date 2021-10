Douane onderschept lading cocaïne met straatwaarde van 53 miljoen euro

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De drugs was verdeeld over 27 sporttassen en verstopt in een container afkomstig uit Guatemala. De container was bestemd voor een bedrijf in Hoogvliet en was geladen op hetzelfde schip waar eerder die dag al 470 kilo cocaïne werd onderschept.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, gaat de zaak verder onderzoeken. De drugs zijn inmiddels vernietigd.