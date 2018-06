Limburgse rechter in kreukels

De vrouw, senior-rechter in het zuiden van ons land en tevens raadsheer/plaatsvervanger aan het gerechtshof in Amsterdam, werd dinsdag door een auto van haar fiets gereden en brak daarbij een schouder. Zij is inmiddels geopereerd.

Omdat de gewonde rechter voorlopig uit de roulatie is, is de zogeheten megadrugszaak Jaguar in Maastricht gisteren voor onbepaalde tijd aangehouden.

In deze zaak staat een grote Limburgse drugsbende terecht die zich volgens justitie bezig zou hebben gehouden met de productie van zeer grote partijen amfetamine, wiet, hasj en de verkoop daarvan aan het buitenland. Tegen de kopstukken is jarenlange celstraffen geëist. Het is nog onduidelijk hoeveel andere zaken de komende tijd niet door kunnen gaan.