Politie krijgt tips over Doetinchemse dode baby uit 2006

Het pasgeboren kindje werd in januari 2006 gevonden in de rietkraag van een vijver aan de Torontostraat. Het jongetje is volgens de politie omgekomen door fors geweld, maar leefde mogelijk nog toen hij in het water werd gegooid. Ondanks maandenlange zoektochten is de politie er nooit in geslaagd de ouders van de baby te vinden. Ook is niet bekend wie het kind heeft gedood en waarom.

De politie is volgens een woordvoerster blij dat er al tips zijn binnengekomen. Deze week worden folders uitgedeeld in onder meer de wijk waar het jongetje destijds is gevonden. In Doetinchem rijdt een politietruck rond waar mensen informatie kunnen krijgen. Op 2 april zal er tijdens een wedstrijd van De Graafschap ook aandacht aan worden besteed. Op 30 maart gaat het tv-programma Opsporing Verzocht mede over deze zaak.