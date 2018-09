Nullijn voor 1 miljoen ambtenaren van tafel

Sinds 2010 zijn de salarissen van de meeste overheidsdienaren bevroren. Door de inflatie betekent dat in de praktijk een forse koopkrachtdaling. Het kabinet heeft nu ruimte gecreëerd om de nullijn voor komend jaar van tafel te halen. Eerder was al afgesproken dat in 2015 de lonen van de collectieve sector de markt weer zullen volgen.

Asscher: „In deze voor iedereen moeilijke tijden is het van belang dat we de pijn eerlijk verdelen en waar we kunnen koopkrachtruimte creëren. Deze groep van 1 miljoen mensen stond al drie of vier jaar vol in de wind, het is goed dat er voor hen weer perspectief op een beetje groei is.”

Het kabinet maakt de loonruimte mogelijk door onder meer 200 miljoen euro vrij te spelen op de begroting. Verder bezuinigt het kabinet 750 miljoen euro op de totale loonkosten in de collectieve sector (exclusief zorg). Dat geld kan ingezet worden voor meer loon. Vakbonden en werkgevers kunnen over de invulling van de arbeidsvoorwaarden onderhandelen, aldus Asscher.

Verder zorgt de verhoging van de AOW-leeftijd er voor dat we 2 jaar langer kunnen sparen voor ons pensioen. Daardoor ontstaat er ruimte voor premieverlaging met bijna 4 procent. De koopkracht voor de betrokkenen stijgt daarmee met 2 procent.

De nullijn stond niet in het sociaal akkoord dat het kabinet dit voorjaar met werkgevers en werknemers sloot, maar hing sindsdien wel boven de markt omdat het kabinet meer moest bezuinigen dan in het sociaal akkoord was afgesproken. Bij het zorgakkoord in april was al beloofd dat er in de zorg in elk geval geen nullijn zou komen, en die komt er dus ook niet voor ambtenaren.

FNV-voorzitter Ton Heerts had vorige week nog gewaarschuwd dat een nullijn voor ambtenaren voor hem het einde van het sociaal akkoord betekent.