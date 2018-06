VN-gezant: nu actie nodig tegen al-Shabaab

Hij verwees naar de aanslag in de Keniaanse hoodstad Nairobi. Al-Shabaab, dat verwant is aan al-Qaeda, heeft deze actie in het buurland opgeëist. Kay wees erop dat de beweging zeker drie havenplaatsen in Somalië beheerst die de militairen zouden moeten ontzetten.

Volgens de gezant is nu het uitgelezen moment om al-Shabaab aan te pakken. Hij zei in Genève dat het verslaan van de radicaalislamieten de sleutel is om de orde te herstellen in Somalië, dat al jaren door geweld wordt geteisterd. Volgens Kay kost het niet veel geld om de extra inzet van troepen te regelen, zeker niet in vergelijking met de uitgaven in Afghanistan, Irak en Mali. „Maar de prijs zal wel hoog zijn als we nu weglopen”, aldus Kay.

Deze week gaat hij in New York tijdens de jaarlijkse VN-vergadering pleiten voor meer steun voor AMISOM, de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië. Die bestaat nu uit ruim 17.000 militairen uit onder meer Uganda, Burundi en Kenia. De missie heeft een mandaat voor 12 helikopters, maar er is er niet één geleverd.