Hersenkrakende kunst

De start van de tentoonstelling is gelijk het einde van een 24 uur durende performance van kunstenaar Toine Klaassen. Hij werkte een nacht en een dag aan zijn kunstinstallatie die nooit eindigt. Daarom is hij in schoolvakanties en tijdens speciale evenementen als ‘kunstenaar in huis’ in Villa Zebra aan het werk te zien.

Ook de andere 14 kunstenaars zetten met hun werk kinderen in beweging. Kunstenaar Johannes Langkamp zet een draaiende windmolen stil en kunstenaar Eelco Brand laat een landschap golven als de zee. Alle kunstwerken in MOOOVE prikkelen de zintuigen en laten de hersenen kraken.

De bijzondere inrichting van architectenbureau Monadnock zet bezoekers ook letterlijk in beweging. Na een bezoek aan MOOOVE kunnen kinderen zelf kunstenaar worden door mee te doen aan een gratis workshop.

Villa Zebra, Stieltjesstraat 21, Rotterdam.

Actuele informatie op: http://www.villazebra.nl