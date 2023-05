Kabinet beperkt samenwerking met Oeganda wegens antihomowetgeving

„Vreselijk dat Oeganda definitief kiest voor extreme anti-lhbtiq+ wetgeving”, zegt Schreinemacher over de reden van haar besluit. Aan de stopgezette samenwerking zou de komende jaren ruim 25 miljoen euro worden uitgegeven. De bescherming van de lhbti-gemeenschap in het land blijft het kabinet wel „actief steunen.”

De antihomowetgeving heeft mogelijk ook gevolgen voor andere samenwerkingsprogramma’s met Oeganda. Daar neemt de minister later een besluit over. Ook onder meer de Verenigde Staten en internationale organisaties reageren met afschuw op de nieuwe wet. De Amerikaanse president Joe Biden overweegt sancties zoals visabeperkingen voor Oegandezen en minder hulp. Hij spreekt over een tragische schending van mensenrechten.

Maandag heeft de Oegandese president Yoweri Museveni een wet goedgekeurd die geldt als een van de strengste tegen lhbti’ers ter wereld. Dat kwam hem op felle kritiek te staan van westerse regeringen, internationale bedrijven en mensenrechtenorganisaties. Door de wet kunnen onder meer hiv-patiënten de doodstraf krijgen als ze seks hebben met iemand van gelijk geslacht.

Intimidaties

Activisten die zich in het Afrikaanse land inzetten voor lhbti-rechten vrezen dat ze hun werkzaamheden moeten staken. De lhbti-gemeenschap in Oeganda heeft te maken met arrestaties en intimidatie door wetshandhavers en de situatie zou erger zijn geworden door de wet, die op verzoek van de president iets is afgezwakt.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het een „hopeloos zwarte dag voor lhbti-rechten en voor Oeganda.” Amnesty vindt de „afschuwelijke” wet een ernstige aanval op de mensenrechten en de grondwet van Oeganda.

Activisten vrezen dat ze hun werkzaamheden moeten staken. Ⓒ ANP / Associated Press

Museveni had een eerdere versie van de wet met verbeterpunten naar het parlement teruggestuurd. De nieuwe versie werd begin mei goedgekeurd. De zwaarste maatregelen zijn blijven staan. In de gewijzigde versie van de wet staat niet meer dat het strafbaar is om lhbti’er te zijn. Ook het aangeven van homoseksuele contacten is niet meer verplicht, tenzij een kind betrokken is.