President Oeganda stemt in met omstreden antihomowetgeving

Onder meer hiv-patiënten kunnen de doodstraf krijgen als ze seks hebben met iemand van gelijk geslacht. Dit wordt aangemerkt als „gekwalificeerde homoseksualiteit”, dus homoseksualiteit met verzwarende omstandigheden. Op het „promoten” van homoseksualiteit staat een maximumstraf van twintig jaar. Relaties tussen personen van hetzelfde geslacht waren al illegaal in Oeganda.

Intimidaties

Activisten die zich in het Afrikaanse land inzetten voor lhbti-rechten vrezen dat ze hun werkzaamheden moeten staken. De lhbti-gemeenschap in Oeganda heeft te maken met arrestaties en intimidatie door wetshandhavers en de situatie zou erger zijn geworden door de wet, die op verzoek van de president iets is afgezwakt.

Activisten vrezen dat ze hun werkzaamheden moeten staken. Ⓒ ANP / Associated Press

Museveni had een eerdere versie van de wet met verbeterpunten naar het parlement teruggestuurd. De nieuwe versie werd begin mei goedgekeurd. De zwaarste maatregelen zijn blijven staan. In de gewijzigde versie van de wet staat niet meer dat het strafbaar is om lhbti’er te zijn. Ook het aangeven van homoseksuele contacten is niet meer verplicht, tenzij een kind betrokken is.