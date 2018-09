VS stoppen financiering VN-orgaan om abortus

De reden voor het besluit is de rol die het VN-orgaan speelt in het faciliteren van abortussen en sterilisaties. De geldstroom wordt stopgezet omdat de organisatie een ,,programma van verplichte abortus of gedwongen sterilisatie" steunt of deelneemt aan de leiding ervan, zo staat in de brief.

Het Bevolkingsfonds (UNFPA) zet zich in voor het promoten van het recht van iedere man, vrouw en kind op een gezond leven met gelijke kansen. De organisatie stelt op zijn website het besluit te betreuren en weerspreekt dat er op wat voor manier dan ook sprake is van dwang.

,,UNFPA weerlegt deze bewering, waar al zijn werk bestaat uit het promoten van mensenrechten van individuen en koppels om hun eigen beslissingen te nemen, vrij van dwang of discriminatie'', aldus de organisatie in een verklaring.