D66 wil onderzoek statenklacht tegen Rusland

Het idee van een statenklacht tegen Rusland kwam eind augustus van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA). Hij pleitte ervoor tijdens een homoprotest in de hoofdstad. Volgens D66 is een kabinetsreactie op het voorstel van Van der Laan tot dusver uitgebleven.

Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) heeft zijn Russische ambtgenoot eerder op de wet aangesproken, maar dat is volgens de partij onvoldoende. Het kabinet moet daarom kijken of ons land een zaak tegen Rusland kan aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.