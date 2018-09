Een 66-jarige man uit Leiderdorp is in de nacht van maandag op dinsdag overleden aan verwondingen die hij maandagavond had opgelopen bij een ongeluk. De man reed kort voor middernacht op zijn snorfiets over de Laan van Ouderzorg, toen hij om onbekende reden viel, aldus de politie. De man overleed later in het ziekenhuis.