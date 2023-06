Politici woest na publiceren telefoonnummers CDA’ers door Farmers Defense Force

FDF richt zich op sociale media al langer specifiek op het CDA, soms met dreigende taal. „Het CDA gaat de stekker uit het kabinet trekken. Ze weten het zelf nog niet, maar wij weten het wel”, zei Van den Oever in een recente video. Volgens berichten op sociale media deelt hij nu de telefoonnummers van CDA-Kamerlid Derk Boswijk, die het woord voert namens de partij over stikstof, en van andere christendemocraten.

’Schofterige intimidatie’

Kamerlid Eline Vedder, wier nummer ook op de lijst staat, bevestigt op Twitter dat ze inmiddels „non stop” wordt gebeld en geappt. „Met ’advies’. En wat er gebeurt als dat advies niet wordt opgevolgd.” De kersverse parlementariër, die morgen namens het CDA deelneemt aan het debat over het geklapte landbouwakkoord. FDF demonstreert tijdens dat debat in Den Haag. Vedders fractievoorzitter Pieter Heerma spreekt van „schofterige intimidatie.”

CDA-leider Wopke Hoekstra noemt de actie „verwerpelijk en onacceptabel.” Onenigheid hoort bij de democratie zegt de CDA-voorman en minister, „maar nummers openbaar maken om mensen te intimideren, gaat alle grenzen van fatsoen voorbij. Stop daarmee.”

Pathetische poging

„Wat een pathetische poging tot intimidatie dit, ver over de grens”, zegt CDA-minister Hugo de Jonge. „Echt geen enkele CDA’er is hier van onder de indruk. En echt geen enkele boer is hierbij gebaat”, aldus de bewindsman op sociale media. „Handen af van onze CDA collega’s in Tweede en Eerste Kamer”, roept D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op. „Dit is een verwerpelijke vorm van intimidatie, die zsm moet stoppen.”

Zelfstandig Kamerlid Liane den Haan noemt de actie knettergek. „Demonstreren oké maar binnen de regels. Het niet met elkaar eens zijn oké maar respectvol. Omgekeerde vlaggen, walgelijk. Maar intimidatie? Verwerpelijk en ontoelaatbaar”, vindt zij.

Veel politici geven aan de afgelopen jaren vaker bedreigd en geïntimideerd te zijn. Ook rond de boerenprotesten zijn verschillende politici thuis opgezocht.

Van den Oever was niet direct bereikbaar.