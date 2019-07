Toeristen komen om door noodweer Griekenland

Een man kwam om het leven en twee anderen raakten gewond toen hun camper door de harde wind van de weg werd geblazen. Een andere man vond de dood toen het dak van een restaurant instortte. Twee Oost-Europese toeristen werden gedood toen ze onder een omvallende boom terechtkwamen.

Zeker twintig gewonden liggen volgens de hulpdiensten nog in het ziekenhuis.

Het noodweer kwam na een periode van extreme hitte, waarbij de temperaturen de afgelopen dagen boven de 40 graden uitkwamen.

Bent u op vakantie in Griekenland en heeft u last van het noodweer? Dan komen we graag met u in contact. Mail alstublieft naar p.eldering@telegraaf.nl.