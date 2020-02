Meisje (7) overlijdt tijdens operatie aan keelamandelen

Het hart van het meisje was tijdens de routine-ingreep plots gestopt met kloppen. Familieleden vertelden aan zender CNN WHNS dat het kind volkomen gezond was. „Voorafgaand aan de operatie kende ze geen enkele angst”, aldus oma Mary Beth Truelock. „Ze glimlachte en was gelukkig. Er was niets aan de hand.”

Ⓒ FACEBOOK

De sportieve Paisley Cogsdill was een actieve jonge meid, zo viel te lezen in haar overlijdensadvertentie. „Ze had lol in alles wat ze deed, van het spelen van Tee-ball (een soort softbal speciaal voor kinderen, red.) tot het dansen en optreden op Hiphop muziek.” Haar dood kwam voor familieleden dan ook totaal onverwacht.

’Gods plan’

„Je begrijpt niet waarom deze dingen gebeuren, maar we weten dat het Gods plan was”, vertelt oma Truelock aan CNN WHNS. „Dat helpt ons hier doorheen.”

Haar ouders hopen dat autopsie meer duidelijkheid biedt over de exacte doodsoorzaak, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender.